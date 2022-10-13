Москвичка сдала полиции 16-летнего сына, который организовал дома оружейный склад

Жительница Москвы обратилась в полицию с заявлением на собственного сына, который устроил в квартире на юго-западе столицы целый склад с различными боеприпасами. Подробности истории сообщает " Московский комсомолец ".

Прибывшие на место оперативники нашли у 16-летнего подростка механическую часть запала УЗРГМ, корпус гранаты Ф-1, травматический пистолет, 20 патронов, 2 взрывпакета, 7 дымовых шашек, 2 сигнальные ракеты, реактивный патрон, нож и 13 бутылок с кислотой. При этом не сообщается, зачем подростку нужен был такой большой арсенал боеприпасов. Кроме того, у него нашли паспорт на гражданина 1973 года рождения.