Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг готовится к масштабной войне. Об этом заявила член Экспертного клуба "Дигория" Гульнара Гилязетдинова, учитывая его заявления, сделанные в ходе заседания министров обороны стран объединения 12–13 октября в Брюсселе.

"Учитывая заявления Столтенберга, имеющие исключительно агрессивный настрой, можно утверждать, что НАТО готовится к масштабной войне. Противоречивая и двойная игра Запада не соответствует их громким заявлениям о желании мирного урегулирования вопроса, поэтому ожидается, что министрами обороны стран НАТО будет принято решение о значительном увеличении затрат для пополнения истощённых украинским кризисом запасов вооружений альянса", — сказала она в беседе с Лайфом.

По мнению эксперта, желание Запада усилить конфликт и довести его до точки невозврата проявляется также в том, что заявления в корне расходятся с реальными действиями. Так, НАТО неоднократно заявляло, что не видит никаких признаков применения Россией ядерного оружия. Это отмечали президент США Джо Байден, глава Управления правительственной связи Британии Джереми Флеминг, а также и сам Столтенберг, указала Гилязетдинова. При этом НАТО в ближайшее время проведёт учения ядерных сил сдерживания, которые, по словам генсека, являются "методом предотвращения эскалации".

"Возникает вопрос: а разве увеличение объёмов поставок новых видов оружия в руки террористов и внезапные учения ядерных сил сдерживания не приводят к эскалации и усугублению конфликта со стороны НАТО?" — отметила собеседница Лайфа.