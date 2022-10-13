Раскрыты планы НАТО по подготовке к масштабной войне
Эксперт Гилязетдинова: Генсек НАТО Столтенберг готовится к масштабной войне
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг готовится к масштабной войне. Об этом заявила член Экспертного клуба "Дигория" Гульнара Гилязетдинова, учитывая его заявления, сделанные в ходе заседания министров обороны стран объединения 12–13 октября в Брюсселе.
"Учитывая заявления Столтенберга, имеющие исключительно агрессивный настрой, можно утверждать, что НАТО готовится к масштабной войне. Противоречивая и двойная игра Запада не соответствует их громким заявлениям о желании мирного урегулирования вопроса, поэтому ожидается, что министрами обороны стран НАТО будет принято решение о значительном увеличении затрат для пополнения истощённых украинским кризисом запасов вооружений альянса", — сказала она в беседе с Лайфом.
По мнению эксперта, желание Запада усилить конфликт и довести его до точки невозврата проявляется также в том, что заявления в корне расходятся с реальными действиями. Так, НАТО неоднократно заявляло, что не видит никаких признаков применения Россией ядерного оружия. Это отмечали президент США Джо Байден, глава Управления правительственной связи Британии Джереми Флеминг, а также и сам Столтенберг, указала Гилязетдинова. При этом НАТО в ближайшее время проведёт учения ядерных сил сдерживания, которые, по словам генсека, являются "методом предотвращения эскалации".
"Возникает вопрос: а разве увеличение объёмов поставок новых видов оружия в руки террористов и внезапные учения ядерных сил сдерживания не приводят к эскалации и усугублению конфликта со стороны НАТО?" — отметила собеседница Лайфа.
По её словам, за всей этой фальшивой попыткой мирного урегулирования конфликта констатируется лишь большое желание Запада пролонгировать его, не задумываясь о количестве возможных жертв. Выходит, что вовсе не Россия, как заявлял Столтенберг, а сами страны НАТО являются угрозой нашей безопасности, миру и стабильности, которые готовы на всё, чтобы ослабить Россию, пусть даже ценой уничтожения украинской государственности.
Как писал Лайф, ранее Столтенберг заявил, что победа России на Украине станет поражением для НАТО. На эти слова отреагировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что тем самым Столтенберг признал альянс стороной конфликта. А представитель Кремля Дмитрий Песков на вопрос о том, будет ли Москва предпринимать какие-то действия в этой связи, заявил, что уже предпринимает "начиная с 24 февраля".
ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ