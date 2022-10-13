Медведев заявил о необходимости оперативно выстраивать вертикаль власти в новых регионах

Зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев назвал цель выстраивания системы вертикали власти в новых российских регионах одной из важнейших и призвал это сделать в сжатые сроки. Сообщение он оставил на своей странице во "ВКонтакте".

"Сегодня одна из важнейших задач — создать в новых российских регионах полноценные и работоспособные структуры государственной власти. Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области отказались от украинской модели государственного устройства. Вертикаль власти там предстоит строить заново, буквально с нуля и в сжатые сроки", — написал Медведев.

Он также заметил, что данная работа уже ведётся в соответствии с указом президента России, создаётся максимально эффективный государственный механизм. В ходе совещания Медведев затронул тему создания и дальнейшей работы в регионах новых подразделений Следственного комитета РФ, что позволит обеспечить безопасность и стабильное развитие территорий.