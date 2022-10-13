Песков заявил, что целей СВО можно достичь и на переговорах
Песков: Цели СВО не меняются, но их можно достичь и на переговорах
Цели специальной военной операции на Украине не меняются, но они могут быть достигнуты и на переговорах. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью для "Известий".
"Никакое направление не меняется, специальная военная операция продолжается. Она продолжается для того, чтобы нам достичь своих целей, ибо мы не смогли этого сделать ранее политико-дипломатическими средствами. Наши оппоненты просто не пошли на то, чтобы с нами договариваться, и крайним средством как раз и стала специальная военная операция", — сказал Песков и добавил, что Россия остаётся открытой для диалога.
Лайф рассказывал, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл подробности разговора с Путиным перед началом российской спецоперации на Украине. По его версии, Путин сказал, что сделает всё, чтобы Украина никогда не вступила в НАТО. Орбан также заявил, что считает ошибочной политику американского лидера Джо Байдена, так как, обвиняя Путина, тот зашёл слишком далеко, и подобная тактика не ведёт к миру с Москвой.
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