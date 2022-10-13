Песков заявил, что целей СВО можно достичь и на переговорах

Цели специальной военной операции на Украине не меняются, но они могут быть достигнуты и на переговорах. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью для "Известий".

"Никакое направление не меняется, специальная военная операция продолжается. Она продолжается для того, чтобы нам достичь своих целей, ибо мы не смогли этого сделать ранее политико-дипломатическими средствами. Наши оппоненты просто не пошли на то, чтобы с нами договариваться, и крайним средством как раз и стала специальная военная операция", — сказал Песков и добавил, что Россия остаётся открытой для диалога.