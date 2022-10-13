ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 октября 2022, 14:01
60836

Удары ВС РФ пришлись по военному объекту во Львовской области

Удары Вооружённых сил РФ пришлись по военному объекту во Львовской области. Причём это уже второе попадание. Об этом сообщил глава региональной госадминистрации Максим Козицкий.

"Что известно на этот момент: попали в один из военных объектов во Львовской области. Это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет. Объект в Золочевском районе", — написал он в телеграм-канале.

По данным Козицкого, всего было три ракеты, две из них достигли цели, а одну сбила украинская ПВО.

Почему удары России по Украине 10 октября — это только начало
Почему удары России по Украине 10 октября — это только начало

Напомним, ранее сегодня воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, в том числе в Киеве. Очевидцы заметили ракеты, как утверждается, в небе над Одессой и украинской столицей.

BannerImage

ТАСС / Станислав Красильников

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar