Удары ВС РФ пришлись по военному объекту во Львовской области

Удары Вооружённых сил РФ пришлись по военному объекту во Львовской области. Причём это уже второе попадание. Об этом сообщил глава региональной госадминистрации Максим Козицкий.

"Что известно на этот момент: попали в один из военных объектов во Львовской области. Это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет. Объект в Золочевском районе", — написал он в телеграм-канале.

По данным Козицкого, всего было три ракеты, две из них достигли цели, а одну сбила украинская ПВО.