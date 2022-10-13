НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 октября, 13:53

Президенты Киргизии и Таджикистана не пожали руки перед трёхсторонней встречей с Путиным

Главы Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон не пожали друг другу руки перед трёхсторонней встречей с президентом России Владимиром Путиным. Кадры из Астаны, где проходит VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), публикует телеграм-канал Кремля.

Жапаров и Рахмон на трёхсторонней встрече с Путиным. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Первым на встречу с Путиным пришёл Жапаров. Главы государств пообщались "на ногах", пока ждали Рахмона. А по прибытии задержавшийся политик пожал руку лишь российскому лидеру и сел на своё место.

Путин призвал компенсировать Афганистану ущерб и разморозить заблокированные средства

Путин призвал компенсировать Афганистану ущерб и разморозить заблокированные средства

Ранее Лайф рассказывал о конфликте на границе между Киргизией и Таджикистаном. В результате боестолкновений в середине сентября, в ходе которых стороны обвинили друг друга в обстрелах, отношения Киргизии и Таджикистана сильно обострились. Таджикистан подтвердил гибель 41 человека. В стране также оценили ущерб, нанесённый государству. А в Минздраве Киргизии сообщали о 59 погибших.

Обложка ©

Telegram / Кремль. Новости

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров