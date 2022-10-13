Президенты Киргизии и Таджикистана не пожали руки перед трёхсторонней встречей с Путиным

Главы Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон не пожали друг другу руки перед трёхсторонней встречей с президентом России Владимиром Путиным. Кадры из Астаны, где проходит VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), публикует телеграм-канал Кремля.

Жапаров и Рахмон на трёхсторонней встрече с Путиным. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Первым на встречу с Путиным пришёл Жапаров. Главы государств пообщались "на ногах", пока ждали Рахмона. А по прибытии задержавшийся политик пожал руку лишь российскому лидеру и сел на своё место.