ВСУ обстреляли подстанцию в Курской области, оставив без света два посёлка
Не менее 15 прилётов ВСУ зафиксировано в Курской области
ВСУ обстреляли два населённых пункта в Курской области. Как уточнил губернатор региона Роман Старовойт, было выпущено не менее 15 ракет.
ВСУ обстреляли два населённых пункта в Курской области. Видео © Telegram / Роман Старовойт
"Не менее 15 прилётов зафиксировано в результате очередного обстрела со стороны Украины посёлка Тёткино и примыкающего к нему села Попово-Лежачи", — написал он в своём телеграм-канале.
Как уточнил глава региона, была серьёзно повреждена подстанция в Попово-Лежачах, после попадания снаряда один из трансформаторов загорелся. В результате обстрела оба населённых пункта оказались полностью обесточены.
"Дал все необходимые поручения для восстановления энергоснабжения. Ремонтные бригады уже прибыли на место для ликвидации последствий обстрела", — добавил Старовойт.
Также Лайф писал, что в небе над Белгородом второй день подряд работает система ПВО. По словам местных жителей, было слышно не менее пяти взрывов. Официальной информации о погибших и пострадавших не поступало. Часть одного из снарядов упала на территорию местного лицея, обошлось без разрушений. Также обломки сбитой ракеты рухнули на жилой дом. Кроме того, ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области.
Telegram / Роман Старовойт