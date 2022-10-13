ВСУ обстреляли подстанцию в Курской области, оставив без света два посёлка

ВСУ обстреляли два населённых пункта в Курской области. Как уточнил губернатор региона Роман Старовойт, было выпущено не менее 15 ракет.

ВСУ обстреляли два населённых пункта в Курской области. Видео © Telegram / Роман Старовойт

"Не менее 15 прилётов зафиксировано в результате очередного обстрела со стороны Украины посёлка Тёткино и примыкающего к нему села Попово-Лежачи", — написал он в своём телеграм-канале.

Как уточнил глава региона, была серьёзно повреждена подстанция в Попово-Лежачах, после попадания снаряда один из трансформаторов загорелся. В результате обстрела оба населённых пункта оказались полностью обесточены.