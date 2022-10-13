"Ужасный взрыв": Жительница Белгорода рассказала об обстреле ВСУ и ЧП с многоэтажкой

Жительница Белгорода рассказала о сегодняшнем обстреле со стороны ВСУ. По словам пенсионерки, произошло несколько приглушённых взрывов и один сильный, по которому сразу стало понятно, что "что-то случилось".

"Взрыв такой огромный был. Я сама слышала. Дом наш рядом вот. Ужасно — такой взрыв. <...> Сначала один приглушённый, второй приглушённый, третий... и потом такой... вот это вот был [взрыв]. И это уже, я думаю, обязательно что-то случилось", — поделилась жительница.