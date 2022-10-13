НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 октября, 12:41

"Ужасный взрыв": Жительница Белгорода рассказала об обстреле ВСУ и ЧП с многоэтажкой

Жительница Белгорода рассказала о мощных взрывах во время обстрела ВСУ

Жительница Белгорода рассказала о сегодняшнем обстреле со стороны ВСУ. По словам пенсионерки, произошло несколько приглушённых взрывов и один сильный, по которому сразу стало понятно, что "что-то случилось".

Жительница Белгорода рассказала о взрывах при обстреле города. Видео © Telegram / SHOT

"Взрыв такой огромный был. Я сама слышала. Дом наш рядом вот. Ужасно — такой взрыв. <...> Сначала один приглушённый, второй приглушённый, третий... и потом такой... вот это вот был [взрыв]. И это уже, я думаю, обязательно что-то случилось", — поделилась жительница.

"Попали, твари, в дом": Видео первых секунд после падения ракеты на многоэтажку в Белгороде

"Попали, твари, в дом": Видео первых секунд после падения ракеты на многоэтажку в Белгороде

Как писал Лайф, в небе над Белгородом второй день подряд работает система ПВО. По словам местных жителей, было слышно не менее пяти взрывов. Официальной информации о погибших и пострадавших не поступало. Часть одного из снарядов упала на территорию местного лицея, обошлось без разрушений. Также обломки сбитой ракеты рухнули на жилой дом. Кроме того, ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области.

Обложка ©

Telegram/SHOT

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров