"Ужасный взрыв": Жительница Белгорода рассказала об обстреле ВСУ и ЧП с многоэтажкой
Жительница Белгорода рассказала о мощных взрывах во время обстрела ВСУ
Жительница Белгорода рассказала о сегодняшнем обстреле со стороны ВСУ. По словам пенсионерки, произошло несколько приглушённых взрывов и один сильный, по которому сразу стало понятно, что "что-то случилось".
Жительница Белгорода рассказала о взрывах при обстреле города. Видео © Telegram / SHOT
"Взрыв такой огромный был. Я сама слышала. Дом наш рядом вот. Ужасно — такой взрыв. <...> Сначала один приглушённый, второй приглушённый, третий... и потом такой... вот это вот был [взрыв]. И это уже, я думаю, обязательно что-то случилось", — поделилась жительница.
Как писал Лайф, в небе над Белгородом второй день подряд работает система ПВО. По словам местных жителей, было слышно не менее пяти взрывов. Официальной информации о погибших и пострадавших не поступало. Часть одного из снарядов упала на территорию местного лицея, обошлось без разрушений. Также обломки сбитой ракеты рухнули на жилой дом. Кроме того, ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области.
Telegram/SHOT