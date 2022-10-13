Прокуратура начала проверку из-за гибели дельфина в Приморском океанариуме

Приморский океанариум во Владивостоке, на который ранее жаловались зоозащитники, проверят после гибели там дельфина Сэма. Об этом сообщил РИА "Новости" представитель Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

"С целью установления причины гибели морского млекопитающего Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой инициирована проверка... Проведено патологическое обследование", — уточнил собеседник агентства.

По результатам судебной ветеринарной экспертизы будут приняты соответствующие меры. Также Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой проводится проверка соблюдения требований законодательства об ответственном обращении с животными.