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13 октября, 13:34

Прокуратура начала проверку из-за гибели дельфина в Приморском океанариуме

Приморский океанариум во Владивостоке, на который ранее жаловались зоозащитники, проверят после гибели там дельфина Сэма. Об этом сообщил РИА "Новости" представитель Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

"С целью установления причины гибели морского млекопитающего Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой инициирована проверка... Проведено патологическое обследование", уточнил собеседник агентства.

По результатам судебной ветеринарной экспертизы будут приняты соответствующие меры. Также Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой проводится проверка соблюдения требований законодательства об ответственном обращении с животными.

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Напомним, зоозащитники обвинили руководство Приморского океанариума в плохом содержании животных: диарея у моржа, рвота у белухи, оторванная гидроизоляция в бассейнах и стафилококк в воде. Однако руководство заведения отрицало факты нарушений.

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NFCC / Юрий Смитюк

Татьяна Миссуми

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