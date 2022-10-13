Глава КГБ Белоруссии раскрыл попытки Запада открыть второй фронт

Запад предпринимает попытки открыть второй фронт на каком-либо направлении для того, чтобы отвлечь ресурсы России на решение попутных задач. Такое заявление сделал председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель в ходе встречи с коллективом ОАО "Беларуськалий".

По его словам, белорусские спецслужбы прогнозируют обострение ситуации в регионе в целом. В этих условиях, подчеркнул Тертель, "изобретаются различные инструменты для того, чтобы реализовать стоящие перед нашим противником задачи", а также используется оппозиция.

"Это люди, которые бежали за рубеж, не выполнив до конца задачу на территории Беларуси в 2020 году и в последующий период. Мы знаем конкретно, кем они содержатся и для каких целей. Поэтому всё сейчас сконцентрировано на подготовку интервенции в отношении Республики Беларусь. На территории Украины сформирован ряд незаконных вооружённых формирований, в которых участвуют беглые, которые появились на той территории по различным причинам", — сказал он.

Вместе с тем он добавил, что в ближайшее время не ожидается активной фазы каких-то осложнений в периметре белорусских границ, но к этому "нужно быть готовыми".