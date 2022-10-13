Зеленский похвастался, что Макрон разрешил звонить ему по WhatsApp

Украинский президент Владимир Зеленский похвастался тем, что президент Франции Эмманюэль Макрон разрешил звонить ему через WhatsApp. Об отношениях с мировыми лидерами он рассказал в беседе с журналистами немецкого канала ZDF.

Зеленский рассказал, что президент Франции Макрон разрешил звонить ему на WhatsApp. Видео © Twitter / ZDFheute Nachrichten

В интервью, которое проводилось на русском языке, он рассказал, что находится в близких отношениях со многими мировыми лидерами, в числе которых бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, президент Польши Анджей Дуда, а также руководители Латвии и Литвы. Но особо он обратил внимание на привилегию от президента Франции Эмманюэля Макрона, который разрешил Зеленскому звонить через WhatsApp.

"Эмманюэль Макрон мне всегда говорит: "Ты мне звони на WhatsApp". И мы действительно очень много с этими президентами, которых я назвал, говорим не по протоколу, а быстро", — сообщил Зеленский.