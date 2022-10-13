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13 октября, 13:16

Зеленский похвастался, что Макрон разрешил звонить ему по WhatsApp

Украинский президент Владимир Зеленский похвастался тем, что президент Франции Эмманюэль Макрон разрешил звонить ему через WhatsApp. Об отношениях с мировыми лидерами он рассказал в беседе с журналистами немецкого канала ZDF.

Зеленский рассказал, что президент Франции Макрон разрешил звонить ему на WhatsApp. Видео © Twitter / ZDFheute Nachrichten

В интервью, которое проводилось на русском языке, он рассказал, что находится в близких отношениях со многими мировыми лидерами, в числе которых бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, президент Польши Анджей Дуда, а также руководители Латвии и Литвы. Но особо он обратил внимание на привилегию от президента Франции Эмманюэля Макрона, который разрешил Зеленскому звонить через WhatsApp.

"Эмманюэль Макрон мне всегда говорит: "Ты мне звони на WhatsApp". И мы действительно очень много с этими президентами, которых я назвал, говорим не по протоколу, а быстро", — сообщил Зеленский.

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Вместе с тем Эмманюэль Макрон заявил, что намерен продолжить диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Он напомнил, что в последний раз он разговаривал с Путиным несколько недель назад в течение двух часов. Речь тогда, по его словам, шла об отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Обложка ©

ТАСС/AP

Оксана Попова

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