НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 октября, 13:29

Песков ответил на слова Зеленского о провокациях: Россия не имеет обыкновения стрелять себе в ногу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва якобы готовит провокации на объектах энергетики.

"Мы не имеем обыкновения стрелять себе в ногу", — отметил представитель Кремля.

Песков сообщил о задержании диверсантов, пытавшихся взорвать "Турецкий поток"

Песков сообщил о задержании диверсантов, пытавшихся взорвать "Турецкий поток"

Напомним, ранее Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил, что Россия якобы планирует нанести удары по своей же газотранспортной инфраструктуре и затем обвинить в этом Киев, чтобы нанести удар по украинской ГТС. Также Зеленский считает, что Россия "сама взорвала "Северный поток".

"Как говорят — highly likely": Путин обозначил, кто стоит за диверсиями на "Северных потоках"

"Как говорят — highly likely": Путин обозначил, кто стоит за диверсиями на "Северных потоках"

В конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом в Кремле сообщили, что ЕС не хочет допускать Россию к расследованию.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров