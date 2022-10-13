Песков ответил на слова Зеленского о провокациях: Россия не имеет обыкновения стрелять себе в ногу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва якобы готовит провокации на объектах энергетики.
"Мы не имеем обыкновения стрелять себе в ногу", — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил, что Россия якобы планирует нанести удары по своей же газотранспортной инфраструктуре и затем обвинить в этом Киев, чтобы нанести удар по украинской ГТС. Также Зеленский считает, что Россия "сама взорвала "Северный поток".
В конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом в Кремле сообщили, что ЕС не хочет допускать Россию к расследованию.