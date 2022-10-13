Песков ответил на слова Зеленского о провокациях: Россия не имеет обыкновения стрелять себе в ногу

Напомним, ранее Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил, что Россия якобы планирует нанести удары по своей же газотранспортной инфраструктуре и затем обвинить в этом Киев, чтобы нанести удар по украинской ГТС. Также Зеленский считает, что Россия "сама взорвала "Северный поток".