Военный эксперт оценил грамотную работу ПВО при обстреле Белгорода

"Тут надо исходить вот из чего — по Белгороду был нанесён самый серьёзный удар за последние полгода. Было выпущено порядка 100 ракет, которые все были перехвачены. То, что не было части ракеты, которая взорвалась, это огромное достижение противовоздушной обороны, которая была создана в Белгороде. Нужно понимать, что, если летит большая головная часть, мы не знаем, что в данном случае летело, в случае перехвата, например, "Точки-У" остатки от неё, конечно, могут упасть", — заявил Евсеев.