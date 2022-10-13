Военный эксперт оценил грамотную работу ПВО при обстреле Белгорода
Военный эксперт Евсеев назвал грамотной работу системы ПВО во время обстрела Белгорода
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Во время ракетного обстрела Белгорода российская система ПВО сумела грамотно сработать, не дав разорваться снарядам, которые летели в сторону города. Об этом Лайфу заявил военный эксперт, директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев.
"Тут надо исходить вот из чего — по Белгороду был нанесён самый серьёзный удар за последние полгода. Было выпущено порядка 100 ракет, которые все были перехвачены. То, что не было части ракеты, которая взорвалась, это огромное достижение противовоздушной обороны, которая была создана в Белгороде. Нужно понимать, что, если летит большая головная часть, мы не знаем, что в данном случае летело, в случае перехвата, например, "Точки-У" остатки от неё, конечно, могут упасть", — заявил Евсеев.
Как писал Лайф, в небе над Белгородом второй день подряд работает система ПВО. По словам местных жителей, было слышно не менее пяти взрывов. Официальной информации о погибших и пострадавших не поступало. Часть одного из снарядов упала на территорию местного лицея, обошлось без разрушений. Также обломки сбитой ракеты рухнули на жилой дом. Кроме того, ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области.