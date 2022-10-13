Нефтепровод из Венгрии в Сербию планируют построить за 1,5 года

Нефтепровод для поставок российской нефти из Венгрии в Сербию может быть построен за полтора года. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Это займёт около полутора лет, согласно плану, чтобы построить трубопровод, с помощью которого мы сможем обеспечить безопасность поставок в Сербию", — сказал он.