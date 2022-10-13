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13 октября, 13:42

Нефтепровод из Венгрии в Сербию планируют построить за 1,5 года

Глава МИД Венгрии Сийярто: Нефтепровод в Сербию построят в течение полутора лет

Нефтепровод для поставок российской нефти из Венгрии в Сербию может быть построен за полтора года. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Это займёт около полутора лет, согласно плану, чтобы построить трубопровод, с помощью которого мы сможем обеспечить безопасность поставок в Сербию", — сказал он.

Ранее стало известно, что Сербия изучит два варианта подключения к нефтепроводу "Дружба" из-за санкций ЕС. Первый — прокладка трубопровода, протяжённостью 128 километров. Второй вариант — подключение к трубе около Будапешта. Для этого нужно протянуть ветку от Нови-Сада до Сазхаломбатты длиной 400 километров, оценочная стоимость проекта — около 240 миллионов евро. Оба варианта, по заверению Минэнерго Сербии, уже анализируются.

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Shutterstock

Оксана Попова

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