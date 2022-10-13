Десять тысяч сотрудников IKEA в России потеряли работу
AFP: IKEA уволила 10 тысяч сотрудников в России
Шведский ретейлер IKEA уволил 10 тысяч сотрудников в России после приостановки работы магазинов на территории страны. Об этом сообщает агентство France Press.
Как сообщил изданию глава материнской компании Ingka Group Йеспер Бродин, ретейлер был вынужден уволить 10 из 12 тысяч своих сотрудников. При этом продажи IKEA по итогам текущего года выросли на 6%, несмотря на инфляцию и прекращение работы в России.
Напомним, в марте магазины мебельного концерна приостановили работу в России из-за спецоперации на Украине. Позже стало известно, что компания сократит масштабы бизнеса в России: импорт и экспорт товаров остаются на паузе, уменьшится штат сотрудников на собственных производствах, а всем четырём фабрикам — в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях — подыщут новых владельцев.
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