Десять тысяч сотрудников IKEA в России потеряли работу

Шведский ретейлер IKEA уволил 10 тысяч сотрудников в России после приостановки работы магазинов на территории страны. Об этом сообщает агентство France Press.

Как сообщил изданию глава материнской компании Ingka Group Йеспер Бродин, ретейлер был вынужден уволить 10 из 12 тысяч своих сотрудников. При этом продажи IKEA по итогам текущего года выросли на 6%, несмотря на инфляцию и прекращение работы в России.