Песков не знает, докладывали ли Путину о гибели пяти мобилизованных из Челябинской области
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не знает, доложили ли президенту страны Владимиру Путину о гибели пятерых мобилизованных из Челябинской области в ходе специальной военной операции.
"Я не знаю, если докладывали, то по линии Министерства обороны", — сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Напомним: сегодня правительство Челябинской области сообщило о гибели пяти жителей региона, призванных в рамках частичной мобилизации. Обстоятельства и место трагедии не уточняются. Власти обещают оказать родным погибших всю необходимую поддержку: в ускоренном порядке в дополнение к федеральным выплатам им перечислят по миллиону рублей, окажут психологическую и любую другую нужную помощь.
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