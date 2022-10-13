Песков не знает, докладывали ли Путину о гибели пяти мобилизованных из Челябинской области

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не знает, доложили ли президенту страны Владимиру Путину о гибели пятерых мобилизованных из Челябинской области в ходе специальной военной операции.

"Я не знаю, если докладывали, то по линии Министерства обороны", — сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.