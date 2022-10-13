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13 октября, 14:08

Москвичей предупредили о похолодании и наступлении "глубокой осени"

Синоптик Тишковец рассказал о приходе "глубокой осени" в Москве со следующей недели

Уже в начале следующей недели погода в Москве существенно изменится: на смену достаточно комфортной температуре придут похолодание и заряды дождей, которые знаменуют собой "глубокую осень". Об этом РИА "Новости" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На следующей неделе золотая осень сложит свои полномочия. С понедельника в столичный регион начнут прорываться североатлантические циклоны: чёрными тучами нахмурится небо, зарядят нудные дожди, усилится ветер", заявил Тишковец.

По словам синоптика, уже с середины следующей недели в столицу придёт холодный атмосферный фронт, который принесёт похолодание: температура воздуха в Москве будет колебаться в районе 3–8 градусов тепла днём, а по утрам возможны заморозки. При этом в состояние глубокой осени погода придёт с недельным опозданием, подчеркнул Тишковец.

Синоптик перечислил "работающие" погодные приметы

Синоптик перечислил "работающие" погодные приметы

Ранее Лайф сообщал, что в Московской области в ночь с 11 на 12 октября зафиксировали первые заморозки этой осени. Так, в Павловском Посаде синоптики зафиксировали температуру воздуха на отметке минус 3,3 градуса.

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Shutterstock / Irina Boldina

Артур Белкин

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