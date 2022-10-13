Москвичей предупредили о похолодании и наступлении "глубокой осени"

Уже в начале следующей недели погода в Москве существенно изменится: на смену достаточно комфортной температуре придут похолодание и заряды дождей, которые знаменуют собой "глубокую осень". Об этом РИА "Новости" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На следующей неделе золотая осень сложит свои полномочия. С понедельника в столичный регион начнут прорываться североатлантические циклоны: чёрными тучами нахмурится небо, зарядят нудные дожди, усилится ветер", — заявил Тишковец.

По словам синоптика, уже с середины следующей недели в столицу придёт холодный атмосферный фронт, который принесёт похолодание: температура воздуха в Москве будет колебаться в районе 3–8 градусов тепла днём, а по утрам возможны заморозки. При этом в состояние глубокой осени погода придёт с недельным опозданием, подчеркнул Тишковец.