Рекордное число голландцев подхватило чесотку на фоне призывов мыться реже
NL Times: В Нидерландах побит рекорд по заражению чесоткой
Количество заразившихся чесоткой жителей Нидерландов за предыдущую неделю побило исторический рекорд на фоне кампании по внедрению новых правил приёма душа. Об этом сообщает портал NL Times со ссылкой на нидерландский НИИ Nivel.
Согласно данным института, число заражений из-за чесоточного клеща (зудня) с 3 по 9 октября превысило предыдущие рекордные значения, зафиксированные в 2021 году. Большинство заразившихся — люди в возрасте от 15 до 24 лет.
Клещ передаётся при продолжительном физическом контакте, например при половом акте или долгом нахождении в одной постели. Из опубликованного ранее доклада института следует, что в период с 2011 по 2020 год число заражений зуднем в год увеличилось более чем в четыре раза. Так, за 2014 год заразилось 100 человек на 100 тысяч жителей, в 2019 году это число достигло 210 человек, а в 2020-м — 260.
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