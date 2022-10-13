Рекордное число голландцев подхватило чесотку на фоне призывов мыться реже

Согласно данным института, число заражений из-за чесоточного клеща (зудня) с 3 по 9 октября превысило предыдущие рекордные значения, зафиксированные в 2021 году. Большинство заразившихся — люди в возрасте от 15 до 24 лет.

Клещ передаётся при продолжительном физическом контакте, например при половом акте или долгом нахождении в одной постели. Из опубликованного ранее доклада института следует, что в период с 2011 по 2020 год число заражений зуднем в год увеличилось более чем в четыре раза. Так, за 2014 год заразилось 100 человек на 100 тысяч жителей, в 2019 году это число достигло 210 человек, а в 2020-м — 260.