5 простых правил для сохранения здоровья глаз

Доцент кафедры офтальмологии Национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Ирина Владимировна Лобанова перечислила Лайфу пять простых правил, как сохранить здоровье глаз.

Первый совет: проверяйте зрение регулярно, не реже одного раза в год. Это поможет диагностировать заболевания на ранней стадии. Во-вторых, используйте средства коррекции, если необходимо. Медик опровергла бытующее мнение, что от очков или линз глаза должны отдыхать, так как это помогает тренировать зрение.

"Отсутствие коррекции или недостаточная коррекция не тренируют глаза, а, наоборот, приводят к постоянному напряжению глазной мышцы и часто — к дальнейшему ухудшению зрения, а также усталости глаз и головным болям. Поэтому важно носить очки или линзы, если у вас есть проблемы со зрением", — пояснила Лобанова.

Третий совет: снимайте напряжение с глаз. Если работа связана с длительным нахождением у монитора, то старайтесь каждый час отвлекаться от экрана и делать небольшую зарядку. Например, переводите взгляд на предметы на расстоянии 20 шагов от вас. В-четвёртых, питайтесь правильно и пейте больше жидкости. Вода поможет избежать сухости и раздражения глаз при продолжительной работе за компьютером. А в-пятых, защищайте глаза от ультрафиолета с помощью солнцезащитных очков.