Для мобилизованных мусульман выпустили карманный сборник молитв

У мобилизованных в зону спецоперации мусульман появится "солдатский" сборник молитв, который легко поместится в кармане. Он выпущен Духовным управлением мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ), рассказал заместитель муфтия республики, куратор вопросов частичной мобилизации в ДУМ РТ Равиль Зуферов.

"Издание ДУМ РТ сборников молитв в карманном формате — это для мобилизованных солдат. Книжки умещаются на ладони, их удобно иметь при себе и воспользоваться в трудную минуту в местах проведения СВО. В карманной книжке собраны молитвы для защиты, от тревоги и страха, против врагов", — пояснил он.

По его словам, воюющим в зоне СВО солдатам, исповедующим ислам, передадут также издание малого формата на татарском языке — "Дуа, читаемые в сложных жизненных ситуациях".