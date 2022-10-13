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Опубликовано 13 октября 2022, 14:53

Для мобилизованных мусульман выпустили карманный сборник молитв

Муфтият Татарстана выпустил карманный сборник молитв для мобилизованных солдат

У мобилизованных в зону спецоперации мусульман появится "солдатский" сборник молитв, который легко поместится в кармане. Он выпущен Духовным управлением мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ), рассказал заместитель муфтия республики, куратор вопросов частичной мобилизации в ДУМ РТ Равиль Зуферов.

"Издание ДУМ РТ сборников молитв в карманном формате — это для мобилизованных солдат. Книжки умещаются на ладони, их удобно иметь при себе и воспользоваться в трудную минуту в местах проведения СВО. В карманной книжке собраны молитвы для защиты, от тревоги и страха, против врагов", — пояснил он.

По его словам, воюющим в зоне СВО солдатам, исповедующим ислам, передадут также издание малого формата на татарском языке — "Дуа, читаемые в сложных жизненных ситуациях".

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Ранее председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов заявил, что в некоторых регионах РФ после объявления частичной мобилизации заработала "информационная шайтан-машина", которая призывает жителей к беспорядкам.

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Татьяна Миссуми
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