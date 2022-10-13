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13 октября, 15:06

Российский игрок Solo покинул украинскую команду NAVI по Dota 2

Российский игрок Алексей Solo Березин покинул состав украинской команды по Dota 2

<p>Обложка © VK / <a href="https://vk.com/gogosolo" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей Solo Березин — Официальная страница</a></p>

Обложка © VK / Алексей Solo Березин — Официальная страница

Российский игрок Алексей Solo Березин покинул состав украинской команды Natus Vincere (NAVI) по Dota 2. Об этом заявили на официальном сайте команды.

"Для усиления результатов в следующем сезоне команду ждут изменения. Благодарим Solo за профессионализм и вклад в развитие Dota-направления клуба и желаем удачи в следующем сезоне. Информацией о дальнейших изменениях в составе мы поделимся позже, следите за анонсами", — сказано в сообщении.

Спортсмену 32 года, за украинскую команду он выступал с 2021 года. Призовые россиянина за киберспортивную карьеру составляют чуть более 1,8 миллиона долларов.

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Оксана Попова

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