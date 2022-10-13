Российский игрок Solo покинул украинскую команду NAVI по Dota 2
Российский игрок Алексей Solo Березин покинул состав украинской команды по Dota 2
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Российский игрок Алексей Solo Березин покинул состав украинской команды Natus Vincere (NAVI) по Dota 2. Об этом заявили на официальном сайте команды.
"Для усиления результатов в следующем сезоне команду ждут изменения. Благодарим Solo за профессионализм и вклад в развитие Dota-направления клуба и желаем удачи в следующем сезоне. Информацией о дальнейших изменениях в составе мы поделимся позже, следите за анонсами", — сказано в сообщении.
Спортсмену 32 года, за украинскую команду он выступал с 2021 года. Призовые россиянина за киберспортивную карьеру составляют чуть более 1,8 миллиона долларов.
Ранее Лайф рассказывал, что российскому игроку в Dota 2 Ивану Pure Москаленко не дали американскую визу, необходимую для участия в киберспортивном турнире PGL Arlington Major – 2022. При этом белорус Полищук — его партнёр по команде — сумел получить американскую визу.