Ушаков объяснил, почему Путин и Эрдоган не обсуждали тему Украины

Тема урегулирования ситуации на Украине не поднималась в ходе встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана на саммите в Астане из-за нехватки на это времени. Об этом журналистам заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, главы государств во время встречи активно обсуждали торгово-политическую тематику, в том числе ситуацию с поставками газа.

"Так что просто время на это всё ушло", — заявил Ушаков и призвал не делать каких-либо политических выводов из данной ситуации.