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13 октября, 15:30

Ушаков объяснил, почему Путин и Эрдоган не обсуждали тему Украины

Тема урегулирования ситуации на Украине не поднималась в ходе встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана на саммите в Астане из-за нехватки на это времени. Об этом журналистам заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, главы государств во время встречи активно обсуждали торгово-политическую тематику, в том числе ситуацию с поставками газа.

"Так что просто время на это всё ушло", — заявил Ушаков и призвал не делать каких-либо политических выводов из данной ситуации.

Эрдоган позитивно оценил идею Путина о газовом хабе в Турции

Эрдоган позитивно оценил идею Путина о газовом хабе в Турции

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин в ходе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане пообщался со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. В ходе беседы глава государства предложил создать на территории Турции газовый хаб и построить ещё один газопровод.

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Getty Images / Murat Kula / Anadolu Agency

Артур Белкин

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