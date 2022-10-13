Ушаков объяснил, почему Путин и Эрдоган не обсуждали тему Украины
Тема урегулирования ситуации на Украине не поднималась в ходе встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана на саммите в Астане из-за нехватки на это времени. Об этом журналистам заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, главы государств во время встречи активно обсуждали торгово-политическую тематику, в том числе ситуацию с поставками газа.
"Так что просто время на это всё ушло", — заявил Ушаков и призвал не делать каких-либо политических выводов из данной ситуации.
Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин в ходе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане пообщался со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. В ходе беседы глава государства предложил создать на территории Турции газовый хаб и построить ещё один газопровод.
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