Многодетные семьи Москвы получили компьютеры в рамках благотворительного марафона

В среду, 12 октября, в эфире "Вечерней Москвы" прошёл благотворительный марафон проекта "МногоДарю", в ходе которого многодетным семьям столицы были подарены компьютеры. Проект с марта этого года реализует городское отделение "Матерей России" совместно с ОНФ и Департаментом труда и социальной защиты города. Его цель — помощь детям из многодетных семей бывшей в употреблении, но хорошо сохранившейся техникой.





"Всего за это время было собрано и передано столичным многодетным семьям 52 единицы техники", — заявила основатель "Матерей России" г. Москвы Екатерина Игнатова.

Во время последнего эфира техника была передана семьям Канышевых и Воробьёвых. Семья Камаловых получит свой компьютер позже. По словам Яны Воробьёвой, депутата СДМО "Отрадное" и секретаря местного отделения партии "Единая Россия", в помощи многодетным семьям также задействованы бизнес и общественные организации. Помимо этого, партия запустила проект "Волонтёрское такси", помогающий многодетным семьям в передвижении по городу.