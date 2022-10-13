Меркель поставила Шольца на место после высказывания о её газовых "ошибках"

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель не сожалеет о своих прошлых решениях закупать значительные объёмы газа у Москвы. Об этом она сама заявила в четверг на выступлении в Лиссабоне в ответ на критику действующего канцлера Олафа Шольца по поводу наращивания энергозависимости Берлина от Москвы.

"В контексте того времени было очень рационально и объяснимо получать газ по газопроводам, в том числе из России. Это было дешевле, чем сжиженный природный газ из других районов мира", — приводит объяснение Меркель Associated Press.

Она добавила, что Россия всегда была надёжным поставщиком энергоресурсов, даже во времена холодной войны. Кроме того, бывший канцлер дала понять, что считает оправданным своё решение 2011 года о поэтапном свёртывании работы АЭС в Германии до конца 2022 года. За этот шаг Меркель также критиковали действующие немецкие власти.