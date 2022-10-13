Столтенберг объяснился после скандальных слов о поражении НАТО на Украине

Страны НАТО не принимают прямого участия в украинском конфликте, но продолжат оказывать Киеву военную помощь, пока это необходимо. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседаний глав минобороны стран блока.

"НАТО не является стороной конфликта, но мы будем продолжать поддерживать Украину, пока это будет необходимо <…> Союзники по НАТО поставляют современные системы, включая артиллерию, ПВО и бронетехнику", — сказал Столтенберг.