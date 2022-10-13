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Регион
Опубликовано 13 октября 2022, 16:13
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Столтенберг объяснился после скандальных слов о поражении НАТО на Украине

Столтенберг: НАТО не является стороной конфликта, но продолжит помогать Киеву

Страны НАТО не принимают прямого участия в украинском конфликте, но продолжат оказывать Киеву военную помощь, пока это необходимо. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседаний глав минобороны стран блока.

"НАТО не является стороной конфликта, но мы будем продолжать поддерживать Украину, пока это будет необходимо <…> Союзники по НАТО поставляют современные системы, включая артиллерию, ПВО и бронетехнику", — сказал Столтенберг.

Генсек также поблагодарил всех членов НАТО, которые "внесли значительный вклад в поддержку" Украины, и призвал их продолжать в том же духе.

Песков: Слова Столтенберга подтверждают, что НАТО участвует в конфликте на стороне Украины
Песков: Слова Столтенберга подтверждают, что НАТО участвует в конфликте на стороне Украины

Напомним, ранее Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине станет поражением для НАТО. На эти слова отреагировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что тем самым Столтенберг признал альянс стороной конфликта.

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Getty Images / Omar Havana

Ирина Фальке
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