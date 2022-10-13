Политолог раскрыл план НАТО добиться перемирия на Украине ради перевооружения ВСУ
Политолог Кочетков раскрыл план НАТО добиться перемирия на Украине ради перевооружения ВСУ
Российский политолог и сопредседатель движения "Русский союз" Алексей Кочетков заявил о недопустимости переговоров с Украиной. По его мнению, целью Запада является временное перемирие для полного перевооружения ВСУ с целью дальнейшего удара по РФ.
"Они надеются получить достаточно времени на то, чтобы перевооружить и подготовить Украину таким образом, чтобы уже с её территории нанести нам сокрушительный военный удар и разгромить РФ. Понятно, что всё это — пока что "хотелки" натовских генералов. В данный момент трудно понять, как они под ударами ВКС РФ собираются что-то там перестраивать и интегрировать на Украине. Я считаю, что России нужно как можно быстрее "закрыть вопрос" с украинской государственностью и приступить к восстановлению освобождённых территорий", — заявил он РИА ФАН.
По его убеждению, любые переговоры с Киевом, любая остановка конфликта на сегодняшних условиях равноценны, по сути, "капитуляции" России.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мира на Украине можно добиться лишь переговорами России и США. По его словам, переговоры Москвы и Киева ничего не решат.
ТАСС / Paul Zinken / dpa