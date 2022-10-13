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13 октября, 16:53

Политолог раскрыл план НАТО добиться перемирия на Украине ради перевооружения ВСУ

Политолог Кочетков раскрыл план НАТО добиться перемирия на Украине ради перевооружения ВСУ

Российский политолог и сопредседатель движения "Русский союз" Алексей Кочетков заявил о недопустимости переговоров с Украиной. По его мнению, целью Запада является временное перемирие для полного перевооружения ВСУ с целью дальнейшего удара по РФ.

"Они надеются получить достаточно времени на то, чтобы перевооружить и подготовить Украину таким образом, чтобы уже с её территории нанести нам сокрушительный военный удар и разгромить РФ. Понятно, что всё это — пока что "хотелки" натовских генералов. В данный момент трудно понять, как они под ударами ВКС РФ собираются что-то там перестраивать и интегрировать на Украине. Я считаю, что России нужно как можно быстрее "закрыть вопрос" с украинской государственностью и приступить к восстановлению освобождённых территорий", — заявил он РИА ФАН.

По его убеждению, любые переговоры с Киевом, любая остановка конфликта на сегодняшних условиях равноценны, по сути, "капитуляции" России.

Песков заявил, что целей СВО можно достичь и на переговорах

Песков заявил, что целей СВО можно достичь и на переговорах

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мира на Украине можно добиться лишь переговорами России и США. По его словам, переговоры Москвы и Киева ничего не решат.

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ТАСС / Paul Zinken / dpa

Матвей Шандрыголов

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