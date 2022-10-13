Политолог раскрыл план НАТО добиться перемирия на Украине ради перевооружения ВСУ

"Они надеются получить достаточно времени на то, чтобы перевооружить и подготовить Украину таким образом, чтобы уже с её территории нанести нам сокрушительный военный удар и разгромить РФ. Понятно, что всё это — пока что "хотелки" натовских генералов. В данный момент трудно понять, как они под ударами ВКС РФ собираются что-то там перестраивать и интегрировать на Украине. Я считаю, что России нужно как можно быстрее "закрыть вопрос" с украинской государственностью и приступить к восстановлению освобождённых территорий", — заявил он РИА ФАН.