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Регион
Опубликовано 13 октября 2022, 17:43
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Стали известны обстоятельства гибели американского наёмника в Донбассе

CNN: Госдеп подтвердил гибель гражданина США Дейна Партриджа в Донбассе

Дейн Партридж. Фото © Telegram-канал / Военкоры русской весны

Дейн Партридж. Фото © Telegram-канал / Военкоры русской весны

Гражданин США погиб на востоке Украины, подтверждает телеканал CNN со ссылкой на информацию американского Госдепартамента. В ведомстве отказались раскрыть детали смерти бойца "из интересов защиты частной информации семьи".

"Мы поддерживаем контакт с семьёй и предоставляем всю необходимую помощь", — подчеркнули в Госдепе.

А Washington Post со ссылкой на семью погибшего уточнила, что 34-летний бывший пехотинец Дейн Патридж из штата Айдахо скончался на этой неделе от ранений, полученных 3 октября во время танковой атаки ВС России в районе Северодонецка. Тогда он получил критические травмы шеи и ствола головного мозга. Патридж был на системе жизнеобеспечения, но скончался 11 октября. По данным издания, наёмник служил в Ираке в 2007–2009 годах, у него осталось пятеро детей.

На Украине убит ещё один американский наёмник
На Украине убит ещё один американский наёмник

А ранее боец "Барса" заявил, что наёмники бросают оружие при отступлении на Украине. На поле боя остаются польские и американские гранатомёты, винтовки нового поколения М-16, AR-15, пулемёты М-60.

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Андрей Бражников
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