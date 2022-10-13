Стали известны обстоятельства гибели американского наёмника в Донбассе

А Washington Post со ссылкой на семью погибшего уточнила, что 34-летний бывший пехотинец Дейн Патридж из штата Айдахо скончался на этой неделе от ранений, полученных 3 октября во время танковой атаки ВС России в районе Северодонецка. Тогда он получил критические травмы шеи и ствола головного мозга. Патридж был на системе жизнеобеспечения, но скончался 11 октября. По данным издания, наёмник служил в Ираке в 2007–2009 годах, у него осталось пятеро детей.