Стали известны обстоятельства гибели американского наёмника в Донбассе
CNN: Госдеп подтвердил гибель гражданина США Дейна Партриджа в Донбассе
Дейн Партридж. Фото © Telegram-канал / Военкоры русской весны
Гражданин США погиб на востоке Украины, подтверждает телеканал CNN со ссылкой на информацию американского Госдепартамента. В ведомстве отказались раскрыть детали смерти бойца "из интересов защиты частной информации семьи".
"Мы поддерживаем контакт с семьёй и предоставляем всю необходимую помощь", — подчеркнули в Госдепе.
А Washington Post со ссылкой на семью погибшего уточнила, что 34-летний бывший пехотинец Дейн Патридж из штата Айдахо скончался на этой неделе от ранений, полученных 3 октября во время танковой атаки ВС России в районе Северодонецка. Тогда он получил критические травмы шеи и ствола головного мозга. Патридж был на системе жизнеобеспечения, но скончался 11 октября. По данным издания, наёмник служил в Ираке в 2007–2009 годах, у него осталось пятеро детей.
А ранее боец "Барса" заявил, что наёмники бросают оружие при отступлении на Украине. На поле боя остаются польские и американские гранатомёты, винтовки нового поколения М-16, AR-15, пулемёты М-60.