Пойманных по системе распознавания лиц уклонистов в Москве отправили сразу на военные сборы
В Москве для поиска уклонистов задействована система "Поток", распознающая лица на общественном транспорте. Телеграм-канал SHOT выяснил, в каких округах столицы уже выявили первых граждан, скрывающихся от повесток.
Используя систему "Поток", сотрудники ГИБДД задержали несколько человек в Центральном, Северном и Северо-Западном административных округах столицы. Уклонистов доставили в военные комиссариаты. Там на них составили необходимые документы, а домой задержанных уже не отпустили: они отправились на военные сборы. На данный момент в базу "Поток" внесено более 1000 автомобилей, чьи владельцы получили повестки, но не явились в военные комиссариаты.
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"Не служившие военных комиссаров не интересуют, и, если бы граждане являлись по первой повестке, таких проблем не было бы", — рассказал москвич, которого уже выявили с помощью "Потока" и проводили в военкомат. Подробнее о том, по какому принципу работает система и почему получивших повестку могут вызвать в военкомат повторно, — в материале Лайфа.
Агентство городских новостей “Москва” / Кирилл Зыков