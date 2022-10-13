Пойманных по системе распознавания лиц уклонистов в Москве отправили сразу на военные сборы

В Москве для поиска уклонистов задействована система "Поток", распознающая лица на общественном транспорте. Телеграм-канал SHOT выяснил, в каких округах столицы уже выявили первых граждан, скрывающихся от повесток.

Используя систему "Поток", сотрудники ГИБДД задержали несколько человек в Центральном, Северном и Северо-Западном административных округах столицы. Уклонистов доставили в военные комиссариаты. Там на них составили необходимые документы, а домой задержанных уже не отпустили: они отправились на военные сборы. На данный момент в базу "Поток" внесено более 1000 автомобилей, чьи владельцы получили повестки, но не явились в военные комиссариаты.