От умных камер до гаишников: Как ищут уклонистов от армии Призыв в рамках частичной мобилизации ещё не окончен, а система выявления уклонистов уже перенастроена. Почему бегать от повесток теперь не имеет смысла — разбирался Лайф. 12 октября, 21:40 Обложка © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Пресс-секретарь президента РФ сообщил , что в настоящее время недостатки в работе мобилизационной системы выявлены, и теперь этот механизм приведут в порядок. И, как оказалось, слова представителя Кремля отражают в том числе и новый подход к уклонистам от частичной мобилизации. На практике это означает, что военкоматы в случае неявки гражданина по повестке начали действовать единообразно, привлекая к мобилизационным процедурам работодателей призывников и систему министерства внутренних дел РФ (МВД). При этом вместо бюрократии со сбором материалов для возбуждения уголовных дел теперь применяются иные правовые конструкции.

Цель не в наказании

Как следует из анализа данных государственной системы " Правосудие" , с 21 сентября по 30 сентября этого года, то есть после того как была объявлена частичная мобилизация, зарегистрировано всего три дела по поводу уклонения от призыва на военную службу. Тогда как с мая по сентябрь 2022 года на рассмотрение судов поступило 410 материалов по статье 328 Уголовного кодекса ("Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы"). И эти дела касаются исключительно молодых людей, уклонявшихся от призыва на военную службу в период с 1 апреля по 15 июля без учета апелляций и кассаций.

— Изменился подход к работе с уклонистами, — пояснил заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — В настоящее время для судебной и правоохранительной систем первоочередной задачей является не наказание гражданина, который не явился по призыву, а обеспечение реализации Указа президента о частичной мобилизации. Люди с соответствующей военной специальностью сейчас нужны в зоне спецоперации, а не в тылу в качестве подсудимых.

Проблемы отказников

Правоохранители действительно перенастроили свои методы розыска тех, кому пришли повестки в рамках частичной мобилизации. Теперь применяют внесение номеров автомобилей уклонистов в специальную программу “Поток” и задействуют систему распознавания лиц на общественном транспорте. Однако, как поясняют специалисты, розыск начинается только после того, как призывник не явился по первой повестке.

Мужчины у военного комиссариата. Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Сейчас система выстроена таким образом:

1. Документ о призыве вручается лично в руки (закон № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"). При этом повестку могут направить не только через почтальона или участкового, но и через работодателя. В этом случае отказ от получения повестки для призываемого абсолютно не имеет смысла, так как сотрудник военного комиссариата, участковый, почтальон или сотрудник кадровой службы всё равно уже свою функцию оповещения выполнят и просто составят акт об отказе, который будет считаться надлежащим вручением.

2. После неявки по повестке без уважительной причины запрос военкомата попадает к правоохранителям, которые очень быстро выявляют уклонистов и сразу "пачкой" доставляют их через отделение полиции в военкомат, где и решается вопрос об отправке на подготовку, либо, если человека призвали по ошибке, его отпускают домой.

Данную схему на себе испытал 35-летний москвич Александр, который, имея военную специальность после аспирантуры, в армии никогда не служил. Мужчине вручили повестку на работе, но в военкомат он не явился. А через две недели его на платформе метрополитена "Академическая" остановили сотрудники полиции и препроводили в линейный полицейский участок, а оттуда — в военкомат Измайловского района на 5-ю Парковую улицу. Военный комиссар, сверив данные Александра и удостоверившись, что тот не служил, его отпустил, указав, что нужно явиться через два дня по другому адресу для снятия с воинского учёта, и выдал ещё одну повестку. Но на следующий день Александра снова задержали в метро и снова доставили в тот же военкомат, сотрудники которого в течение нескольких часов составляли запросы на удаление Александра из системы поиска через распознавание лиц. Александра снова отпустили, пообещав, что в течение недели всё уладится. Пока его больше не задерживали.

— Насколько я понял, если человек попал в систему распознавания лиц, то до тех пор, пока он числится в поиске, задерживать его будут, и никакая "бумажка" не помогает, — пояснил Лайфу Александр. — В военкомате я видел нескольких людей с такой же ситуацией, как и у меня. Военком и им, и мне говорил, что не служившие его не интересуют, и, если бы мы явились по первой повестке, таких проблем не было бы.

Несколько иная история вышла у 40-летнего Ильи, который был остановлен сотрудниками ГИБДД вблизи подмосковного Одинцова. Инспектор, удостоверившись, что Илья управляет принадлежащим ему авто, пригласил мужчину проследовать в отделение полиции, где Илью и ещё нескольких водителей уже ждал представитель военного комиссариата, который вручил всем "приглашённым" водителям повестки в их военкоматы с обязательством явки для уточнения документов.

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— Военный билет у меня есть, но в армии я не служил, так как не годен к службе по зрению. Повестку из военкомата мне принесли домой три недели назад. Я расписался, но никуда не являлся, подумал, что это какая-то ошибка, — рассказал Лайфу Илья. — После того как мне через остановку машины возле дома вручили вторую повестку, я посетил военкомат. Меня отправили на медкомиссию, по результатам которой отпустили домой. Справки о заболевании, которые я принёс с собой, никто смотреть не стал, сказали, что для частичной мобилизации не гожусь.

Тонкая грань

Согласно официальным данным, призыву по частичной мобилизации подлежат те, кто стоит на военном учёте и имеет военно-учётную специальность (ВУС). Точно не мобилизуют тех, кто не подходит по возрасту или состоянию здоровья, а также тех, кто имеет бронь, то есть специальное освобождение от призыва в связи со своей работой либо потому, что является единственным кормильцем в семье или по другим обстоятельствам. Однако юристы советуют: если повестка пришла — лучше явиться в назначенное место, ведь в ином случае есть риск попасть в систему поиска уклонистов.

— Попадание в поиск грозит не только неприятностями в виде регулярного общения с сотрудниками полиции. Проблемы могут возникнуть и при выезде за границу, и даже при оформлении регистрации по месту жительства. Грань тут очень тонкая. До тех пор пока повестка не отправлялась, никаких ограничений нет, а вот как только зафиксирована первая неявка либо отказ от получения, сразу возникает состав административного проступка (статья ст. 21.5 КоАП РФ. — Прим. Лайфа), который и даёт основание на применение различного рода запретительных мер, — пояснил адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.

Кстати, известны случаи, когда некоторые сотрудники полиции проявляют инициативу и доводят гражданам информацию об их призыве по частичной мобилизации весьма оригинальным способом. В Москве 29-летнему парню, который служил на флоте, принесли домой повестку, когда он был на работе, и, не застав адресата, ушли. Но участковый, выяснив телефонный номер призывника, сделал тому звонок по видеосвязи. Парень ответил на вызов незнакомого номера и получил видеосообщение о том, что необходимо забрать повестку, так как вторая грозит помещением в базу розыска. В итоге 29-летний москвич в военкомат явился и сейчас обсуждает возможность предоставления ему отсрочки по пункту 1 статьи 18 закона № 31-ФЗ.

Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл Получали ли вы повестку о частичной мобилизации? 0 Получал, ходил в военкомат Не получал, потому что имею бронь от призыва Не получал, если вызовут, пойду служить

Авторы Максим Греков