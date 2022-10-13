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Регион
Опубликовано 13 октября 2022, 18:28
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Украинский МиГ-29 был "сбит" под Винницей обломками дрона-камикадзе

ГБР Украины назвало обломки дрона-камикадзе причиной крушения МиГ-29 под Винницей

Украинский истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Винницкой области из-за обломков дрона-камикадзе, сообщили в Госбюро расследований (ГБР) страны. Воздушное судно разбилось вечером 12 октября, когда в регионе была объявлена воздушная тревога.

В ГБР Украины уточнили, что МиГ-29 подняли в небо по тревоге, чтобы перехватить дроны-камикадзе. По версии бюро, после уничтожения пяти беспилотников украинский военный самолёт столкнулся с обломками одного из них, получил повреждения и упал в районе посёлка Турбов. Пилот воздушного судна катапультировался, после чего был госпитализирован.

Украинский МиГ-29 упал при попытке сбить дроны-камикадзе
Украинский МиГ-29 упал при попытке сбить дроны-камикадзе

Ранее Лайф писал, что российские истребители сбили украинский самолёт МиГ-29 в Днепропетровской области. Также ПВО РФ сбила украинский Су-27 в Полтавской области.

Воздушные силы Украины потеряли ещё один Су-24 и вертолёт Ми-8
Воздушные силы Украины потеряли ещё один Су-24 и вертолёт Ми-8
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ТАСС/Михаил Палинчак

Иван Косицын
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