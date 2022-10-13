Украинский МиГ-29 был "сбит" под Винницей обломками дрона-камикадзе

Украинский истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Винницкой области из-за обломков дрона-камикадзе, сообщили в Госбюро расследований (ГБР) страны. Воздушное судно разбилось вечером 12 октября, когда в регионе была объявлена воздушная тревога.

В ГБР Украины уточнили, что МиГ-29 подняли в небо по тревоге, чтобы перехватить дроны-камикадзе. По версии бюро, после уничтожения пяти беспилотников украинский военный самолёт столкнулся с обломками одного из них, получил повреждения и упал в районе посёлка Турбов. Пилот воздушного судна катапультировался, после чего был госпитализирован.