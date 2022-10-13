Рак, ухудшение памяти и работы мозга: Какую опасность таят в себе сахарозаменители

Диетолог Юлия Хохолкова рассказала о вреде, который могут нанести организму сахарозаменители. Они делятся на натуральные, биосинтетические и синтетические. К первым можно отнести обычные сиропы и естественные подсластители, ко вторым — основанные на сахарном спирте и дыне, а третьи полностью произведены из синтетики. Именно последние наиболее вредны, предупредила врач в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Рассказ диетолога Юлии Хохолковой. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Натуральные сахарозаменители люди могут использовать — это обычные продукты. Даже сам сахар относится к биосинтетике — из него удаляют все полезные вещества, усиливают различными добавками. Это тоже продукт, вызывающий воспаление", — рассказала специалист.

По словам Хохолковой, наш организм не рассчитан на переработку синтетических продуктов, из-за чего такие сахарозаменители и влияют на наш организм.

"Сахарозаменители влияют на кишечную флору, некоторые синтетические даже выделяют определённые амины. Канцерогены отравляют организм. Здесь можно говорить о нарушениях памяти, плохой работе мозга, нарушении сердечно-сосудистой и кровеносных систем", — заключила диетолог.