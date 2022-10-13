Посол Антонов отреагировал на встречу бойцов "Азова" со студентами в США
Посол Антонов: Визит членов "Азова" показал готовность США прославлять нацизм для отмены РФ
Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал приезд в Штаты украинского батальона "Азов"* и отметил, что Вашингтон показал свою готовность прославлять нацизм, желая "очернить и отменить Россию". Так он отреагировал на встречу украинских националистов со студентами ведущих американских вузов.
"Складывается впечатление, что в маниакальном стремлении "очернить и отменить" Россию Соединённые Штаты готовы даже прославлять нацизм, против которого народы наших стран героически сражались во время Второй мировой войны", — заявил дипломат журналистам.
По словам Антонова, в Штатах напрочь забыли о советско-американском братстве в годы Великой Отечественной войны, когда стороны вместе боролись с фашизмом. Однако сейчас представители США встают в один строй с боевиками "Азова".
Ранее Лайф сообщал, что в районе города Запорожья российские военные уничтожили штаб националистического формирования "Правый сектор"*, а также узел связи формирования "Азов".
* Запрещённые в России террористические организации.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine