НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 октября, 18:12

Посол Антонов отреагировал на встречу бойцов "Азова" со студентами в США

Посол Антонов: Визит членов "Азова" показал готовность США прославлять нацизм для отмены РФ

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал приезд в Штаты украинского батальона "Азов"* и отметил, что Вашингтон показал свою готовность прославлять нацизм, желая "очернить и отменить Россию". Так он отреагировал на встречу украинских националистов со студентами ведущих американских вузов.

"Складывается впечатление, что в маниакальном стремлении "очернить и отменить" Россию Соединённые Штаты готовы даже прославлять нацизм, против которого народы наших стран героически сражались во время Второй мировой войны", — заявил дипломат журналистам.

По словам Антонова, в Штатах напрочь забыли о советско-американском братстве в годы Великой Отечественной войны, когда стороны вместе боролись с фашизмом. Однако сейчас представители США встают в один строй с боевиками "Азова".

В ДНР ищут диверсионную группу боевиков "Азова", заброшенную для организации терактов

В ДНР ищут диверсионную группу боевиков "Азова", заброшенную для организации терактов

Ранее Лайф сообщал, что в районе города Запорожья российские военные уничтожили штаб националистического формирования "Правый сектор"*, а также узел связи формирования "Азов".

* Запрещённые в России террористические организации.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров