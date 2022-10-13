В небе над Херсоном работает система ПВО
В небе над Херсоном, предположительно, работает система ПВО, прогремело четыре мощных взрыва. Об этом сообщает корреспондент РИА "Новости" с места событий.
По его словам, следов от противоракет ПВО в небе не было видно.
Как писал Лайф, в небе над Белгородом второй день подряд работает система ПВО. По словам местных жителей, было слышно не менее пяти взрывов. Части снарядов сегодня упали на территорию местного лицея и жилой многоэтажный дом.
ТАСС / Сергей Бобылев