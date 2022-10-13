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Опубликовано 13 октября 2022, 17:55
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В небе над Херсоном работает система ПВО

В небе над Херсоном, предположительно, работает система ПВО, прогремело четыре мощных взрыва. Об этом сообщает корреспондент РИА "Новости" с места событий.

По его словам, следов от противоракет ПВО в небе не было видно.

Военный эксперт оценил грамотную работу ПВО при обстреле Белгорода
Военный эксперт оценил грамотную работу ПВО при обстреле Белгорода

Как писал Лайф, в небе над Белгородом второй день подряд работает система ПВО. По словам местных жителей, было слышно не менее пяти взрывов. Части снарядов сегодня упали на территорию местного лицея и жилой многоэтажный дом.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Андрей Бражников
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