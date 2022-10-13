НАТО поставит ВСУ "сотни глушилок" против беспилотников

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что альянс поставит Украине системы против беспилотников, а также топливо, зимнее обмундирование и медикаменты.

"НАТО вскоре передаст Украине средства против беспилотников",— заверил он на пресс-конференции по итогам заседания глав оборонных ведомств стран альянса в Брюсселе.

Он полагает, что "сотни глушилок" позволят ВСУ защитить важнейшую инфраструктуру Украины, сделав российские и иранские дроны неэффективными. Генсек НАТО добавил, что в долгосрочной перспективе военный блок поможет Киеву перейти с образцов вооружения разработки СССР на современное оружие.