НАТО поставит ВСУ "сотни глушилок" против беспилотников
Столтенберг: НАТО поставит Украине средства борьбы с беспилотниками
Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что альянс поставит Украине системы против беспилотников, а также топливо, зимнее обмундирование и медикаменты.
"НАТО вскоре передаст Украине средства против беспилотников",— заверил он на пресс-конференции по итогам заседания глав оборонных ведомств стран альянса в Брюсселе.
Он полагает, что "сотни глушилок" позволят ВСУ защитить важнейшую инфраструктуру Украины, сделав российские и иранские дроны неэффективными. Генсек НАТО добавил, что в долгосрочной перспективе военный блок поможет Киеву перейти с образцов вооружения разработки СССР на современное оружие.
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США предоставят Украине современные средства ПВО. Комментируя российские удары по объектам энергетики Незалежной, он отметил, что Вашингтон намерен привлечь Москву к ответственности.
ТАСС/Эрик Романенко