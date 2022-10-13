Вице-премьер РФ Новак посоветовал США ввести предельную цену на американский СПГ

Вице-премьер РФ Александр Новак посоветовал США ввести предельную цену на американский СПГ, который Европе обходится в 4 раза дороже, чем экономике Штатов. Об этом он заявил в интервью Наиле Аскер-Заде в программе "Вести" на телеканале "Россия − 1", комментируя предложение министра финансов США Джанет Йеллен установить потолок цены на российскую нефть на уровне около 60 долларов за баррель.

"В этой связи посоветовали нашим американским партнёрам установить какую-то цену предельную на те ресурсы, которые они поставляют в Европу. Тот же сжиженный природный газ поставляется в Европу по ценам в 4 раза выше, чем для внутреннего потребления, для промышленников в США. И это только создает условия вхождения Европы в энергетическую бедность", — объяснил Новак.