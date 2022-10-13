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13 октября, 18:38

Вице-премьер РФ Новак посоветовал США ввести предельную цену на американский СПГ

Вице-премьер РФ Александр Новак посоветовал США ввести предельную цену на американский СПГ, который Европе обходится в 4 раза дороже, чем экономике Штатов. Об этом он заявил в интервью Наиле Аскер-Заде в программе "Вести" на телеканале "Россия − 1", комментируя предложение министра финансов США Джанет Йеллен установить потолок цены на российскую нефть на уровне около 60 долларов за баррель.

"В этой связи посоветовали нашим американским партнёрам установить какую-то цену предельную на те ресурсы, которые они поставляют в Европу. Тот же сжиженный природный газ поставляется в Европу по ценам в 4 раза выше, чем для внутреннего потребления, для промышленников в США. И это только создает условия вхождения Европы в энергетическую бедность", — объяснил Новак.

Он в очередной раз раскритиковал идею ввести предельную цену на российскую нефть, в том числе предложение Йеллен определить её в размере $60 за баррель.

Новак: Цена на нефть в 2023 году может составить $100 за баррель

Новак: Цена на нефть в 2023 году может составить $100 за баррель

А вот министр финансов США считает "60 с чем-то" долларов приемлемой для страны предельной ценой на нефть из РФ. Глава министерства полагает, что такая стоимость позволит России добывать сырьё и продавать её на международном рынке.

Обложка ©

ТАСС/Михаил Терещенко

Андрей Бражников

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