ПАСЕ обвинила Россию в "терроризме" по инициативе делегатов Украины и Эстонии
Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли поправку к заявлению по ситуации на Украине и обвинили Россию в "терроризме". Произошло это по инициативе представителей Незалежной и Эстонии. Текст резолюции опубликован на сайте собрания.
Так, из 612 депутатов в голосовании приняли участие лишь 100. Абсолютное большинство из них — 99 парламентариев — проголосовало за, ещё один воздержался. Авторы документа также призвали оказывать "максимальное давление на Россию" и продолжать поддержку Украины. Отметим, что резолюции ПАСЕ не несут обязательного характера, организация является лишь консультативной структурой.
Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения в ПАСЕ заявил, что Киев имеет лишь десятую часть от необходимого количества систем ПВО.
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Getty Images / Thierry Monasse