ПАСЕ обвинила Россию в "терроризме" по инициативе делегатов Украины и Эстонии

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли поправку к заявлению по ситуации на Украине и обвинили Россию в "терроризме". Произошло это по инициативе представителей Незалежной и Эстонии. Текст резолюции опубликован на сайте собрания.

Так, из 612 депутатов в голосовании приняли участие лишь 100. Абсолютное большинство из них — 99 парламентариев — проголосовало за, ещё один воздержался. Авторы документа также призвали оказывать "максимальное давление на Россию" и продолжать поддержку Украины. Отметим, что резолюции ПАСЕ не несут обязательного характера, организация является лишь консультативной структурой.