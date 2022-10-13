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13 октября, 18:51

ПАСЕ обвинила Россию в "терроризме" по инициативе делегатов Украины и Эстонии

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли поправку к заявлению по ситуации на Украине и обвинили Россию в "терроризме". Произошло это по инициативе представителей Незалежной и Эстонии. Текст резолюции опубликован на сайте собрания.

Так, из 612 депутатов в голосовании приняли участие лишь 100. Абсолютное большинство из них — 99 парламентариев — проголосовало за, ещё один воздержался. Авторы документа также призвали оказывать "максимальное давление на Россию" и продолжать поддержку Украины. Отметим, что резолюции ПАСЕ не несут обязательного характера, организация является лишь консультативной структурой.

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Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения в ПАСЕ заявил, что Киев имеет лишь десятую часть от необходимого количества систем ПВО.

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Getty Images / Thierry Monasse

Артур Белкин

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