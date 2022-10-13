В трубы "Северных потоков" хлынула морская вода
Глава "Газпрома" Миллер сообщил, что трубы "Северных потоков" заполнены морской водой
Фото © Getty Images / Swedish Coast Guard Handout. / Anadolu Agency
Повреждённые нити газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" по большей части сейчас заполнены морской водой, а для их ремонта необходимо поднятие труб со дна. Об этом в интервью Первому каналу сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"Мы не допущены до сих пор к месту аварии, но надо понимать, что по скорости — как газопроводы теряли давление — понятно, что это произошёл полный разрыв трубы. Что это значит? Это значит, что труба на очень большое расстояние в настоящее время, в частности в сторону России, заполнена морской водой. Это беспрецедентное ЧП, беспрецедентные террористические акты", — объяснил Миллер.
Для восстановления работы газопроводов, по оценке экспертов, необходимо фактически построить новый участок, а перед этим — отрезать кусок трубы на внушительном расстоянии. Кроме того, для этого необходимо поднять со дна большой участок трубопровода, однако это затрудняет тот факт, что сейчас он заполнен водой.
В конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом в Кремле сообщили, что ЕС не хочет допускать Россию к расследованию.