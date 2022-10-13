В трубы "Северных потоков" хлынула морская вода

Повреждённые нити газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" по большей части сейчас заполнены морской водой, а для их ремонта необходимо поднятие труб со дна. Об этом в интервью Первому каналу сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Мы не допущены до сих пор к месту аварии, но надо понимать, что по скорости — как газопроводы теряли давление — понятно, что это произошёл полный разрыв трубы. Что это значит? Это значит, что труба на очень большое расстояние в настоящее время, в частности в сторону России, заполнена морской водой. Это беспрецедентное ЧП, беспрецедентные террористические акты", — объяснил Миллер.