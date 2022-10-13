Разведка Украины попыталась избавиться от своих агентов после неудачного теракта

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины ликвидирует исполнителей, проводящих теракты против мирных граждан Мелитополя, когда те становятся не нужны. Об этом рассказал один из задержанных разведчиков, которому удалось выжить.

По словам агента, когда представители ГУР выходили на связь, то регулярно угрожали ему расстрелом за невыполненную работу. В частности, ему неоднократно намекали, что у него беременная жена и требовали не забывать об этом.

"Я должен был передать мину с поражающими элементами на пульте управления и подложить человеку, но я её спрятал в малозаметном месте. После этого был разговор с куратором, он сказал, что в срочном порядке нужно забрать небольшую упаковку, подержать ночь у себя и переложить в другое место", — сообщил выживший силовик в беседе с Ura.ru.

Они с сообщником забрали упаковку и унесли к себе на квартиру. Позднее упаковка взорвалась в соседней комнате — в посылке, как оказалось, находилось взрывное устройство.

Два молодых человека были завербованы ГУР Минобороны Украины ещё летом. При вербовке кураторы обещали мужчинам большие деньги, а позднее начали угрожать им и их семьям. Сначала им говорили, что они будут лишь "доставщиками" СВУ от точки до точки. Но очень быстро планы изменились, и от молодых людей стали требовать непосредственно исполнений подрывов. Так, им поручалось подрывать исключительно гражданских людей и мирные объекты в Мелитополе.

Один из молодых людей получил задание заложить взрывное устройство у одной из школ в Мелитополе. После этого агенты ГУР поняли, в какую историю они ввязались и чем это может для них закончиться. Они стали искать разные предлоги, уклоняясь от заданий кураторов. Именно тогда ГУР решило избавиться от ставших ненужными людей и подготовило взрыв в их квартире. Мужчины получили контузии и множественные осколочные ранения и теперь дают признательные показания в ГУВД Запорожской области.

Ранее сообщалось, что российские силовики задержали агента Службы безопасности Украины Павла Кишинца. Он рассказал о том, что члены "Правого сектора"* планировали беспорядки в Мелитополе, подготовив для этого схроны с оружием.