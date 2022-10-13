В Волгоградской области задержанный мужчина скончался в отделе полиции

Проверка организована в городе Волжском Волгоградской области после смерти 41-летнего мужчины в камере для административно задержанных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Мужчина был задержан 9 октября за совершение мелкого хулиганства. При помещении в камеру задержанный не жаловался на здоровье, телесных повреждений у него обнаружено не было.

"В ходе проверки сотрудниками полиции у мужчины было замечено ухудшение самочувствия. Полицейские оперативно оказали ему доврачебную помощь, одновременно вызвав бригаду медиков. Несмотря на проведенные мероприятия, задержанный скончался в присутствии врачей. В настоящее время по факту смерти мужчины назначено проведение проверки, направленной на установление всех обстоятельств произошедшего", — заявили в пресс-службе.

Доставленный скончался на следующий день около семи часов утра. При этом погибший уже привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа.