В Волгоградской области задержанный мужчина скончался в отделе полиции
Проверка организована в городе Волжском Волгоградской области после смерти 41-летнего мужчины в камере для административно задержанных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Мужчина был задержан 9 октября за совершение мелкого хулиганства. При помещении в камеру задержанный не жаловался на здоровье, телесных повреждений у него обнаружено не было.
"В ходе проверки сотрудниками полиции у мужчины было замечено ухудшение самочувствия. Полицейские оперативно оказали ему доврачебную помощь, одновременно вызвав бригаду медиков. Несмотря на проведенные мероприятия, задержанный скончался в присутствии врачей. В настоящее время по факту смерти мужчины назначено проведение проверки, направленной на установление всех обстоятельств произошедшего", — заявили в пресс-службе.
Доставленный скончался на следующий день около семи часов утра. При этом погибший уже привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа.
Ранее раненный в результате нападения неизвестных в Суджанском районе Курской области сотрудник Росгвардии скончался в больнице. У росгвардейца было диагностировано огнестрельное ранение в ногу, он умер от кровопотери.
ТАСС/ЦОС ФСБ РФ