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13 октября, 19:57

В Белоруссии обвинили ООН в отставании от мировых процессов

Глава МИД Белоруссии Макей: ООН не справляется с возложенными на неё функциями

Организация Объединенных Наций (ООН) отстаёт от динамики развития мировых процессов и не справляется с возложенными на неё функциями. Такое мнение высказал глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

"Организация Объединённых Наций сейчас, к сожалению, отстаёт от динамики развития процессов и не справляется с теми функциями, которые на неё возложены", — сказал белорусский министр, передаёт телеканал СТВ.

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Макей привёл в пример другую международную организацию — ШОС. Она, по его словам, создавалась ради других целей, прежде всего, для укрепления торгово-экономического взаимодействия. Как отметил министр, Минск заинтересован в максимальной вовлечённости в работу тех универсальных и региональных организаций, которые принесут пользу Белоруссии.

"Если будем видеть, что это даёт нам дивиденды, мы, конечно, будем активно участвовать", — подчеркнул Макей.

Ранее Лайф писал, что на Генеральной ассамблее ООН принята антироссийская резолюция, в которой осуждается проведение референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. В поддержку документа высказались представители 143 стран. Против проголосовали Россия, Сирия, КНДР, Белоруссия и Никарагуа. Воздержались 35 государств, среди них Китай, Индия, ЮАР, Армения и другие.

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ТАСС / EPA / Peter Foley

Иван Косицын

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