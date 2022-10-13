В Белоруссии обвинили ООН в отставании от мировых процессов

Организация Объединенных Наций (ООН) отстаёт от динамики развития мировых процессов и не справляется с возложенными на неё функциями. Такое мнение высказал глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

"Организация Объединённых Наций сейчас, к сожалению, отстаёт от динамики развития процессов и не справляется с теми функциями, которые на неё возложены", — сказал белорусский министр, передаёт телеканал СТВ.

Макей привёл в пример другую международную организацию — ШОС. Она, по его словам, создавалась ради других целей, прежде всего, для укрепления торгово-экономического взаимодействия. Как отметил министр, Минск заинтересован в максимальной вовлечённости в работу тех универсальных и региональных организаций, которые принесут пользу Белоруссии.

"Если будем видеть, что это даёт нам дивиденды, мы, конечно, будем активно участвовать", — подчеркнул Макей.