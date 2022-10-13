В Белоруссии обвинили ООН в отставании от мировых процессов
Глава МИД Белоруссии Макей: ООН не справляется с возложенными на неё функциями
Организация Объединенных Наций (ООН) отстаёт от динамики развития мировых процессов и не справляется с возложенными на неё функциями. Такое мнение высказал глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
"Организация Объединённых Наций сейчас, к сожалению, отстаёт от динамики развития процессов и не справляется с теми функциями, которые на неё возложены", — сказал белорусский министр, передаёт телеканал СТВ.
Макей привёл в пример другую международную организацию — ШОС. Она, по его словам, создавалась ради других целей, прежде всего, для укрепления торгово-экономического взаимодействия. Как отметил министр, Минск заинтересован в максимальной вовлечённости в работу тех универсальных и региональных организаций, которые принесут пользу Белоруссии.
"Если будем видеть, что это даёт нам дивиденды, мы, конечно, будем активно участвовать", — подчеркнул Макей.
Ранее Лайф писал, что на Генеральной ассамблее ООН принята антироссийская резолюция, в которой осуждается проведение референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. В поддержку документа высказались представители 143 стран. Против проголосовали Россия, Сирия, КНДР, Белоруссия и Никарагуа. Воздержались 35 государств, среди них Китай, Индия, ЮАР, Армения и другие.
ТАСС / EPA / Peter Foley