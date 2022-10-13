Движение в Босфоре остановилось из-за сломавшегося сухогруза

Как уточнили в Службе береговой охраны Турции, буксиры KURTARMA−7 и KURTARMA−8 и быстроходное спасательное судно KEGM−8 были немедленно направлены к месту инцидента. По некоторым данным, движение судов было приостановлено из-за поломки двигателя у следующего в Россию сухогруза. Предварительно, речь идёт о 109-метровом судне Annita, который направлялся из турецкого порта Тузла в российский Кавказ.