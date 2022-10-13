НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 октября, 20:28

Движение в Босфоре остановилось из-за сломавшегося сухогруза

Береговая охрана Турции: Движение в Босфоре перекрыто из-за поломки сухогруза

Босфорский пролив временно закрыт для движения судов из-за поломки сухогруза. Об этом сообщает телеканал NTV.

"Пролив временно закрыт для движения судов из-за аварии сухогруза", — передаёт телеканал.

Застрявшее в Босфорском проливе судно с украинским зерном сняли с мели

Застрявшее в Босфорском проливе судно с украинским зерном сняли с мели

Как уточнили в Службе береговой охраны Турции, буксиры KURTARMA−7 и KURTARMA−8 и быстроходное спасательное судно KEGM−8 были немедленно направлены к месту инцидента. По некоторым данным, движение судов было приостановлено из-за поломки двигателя у следующего в Россию сухогруза. Предварительно, речь идёт о 109-метровом судне Annita, который направлялся из турецкого порта Тузла в российский Кавказ.

Напомним, что в прошлый раз судоходство в проливе Босфор было приостановлено из-за

неисправности 109-метрового сухогруза, следующего в Россию под флагом Панамы. А до этого движение по Босфорскому проливу было перекрыто из-за поломки 107-метрового сухогруза Briza, следующего на Украину.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров