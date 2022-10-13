Движение в Босфоре остановилось из-за сломавшегося сухогруза
Береговая охрана Турции: Движение в Босфоре перекрыто из-за поломки сухогруза
Босфорский пролив временно закрыт для движения судов из-за поломки сухогруза. Об этом сообщает телеканал NTV.
"Пролив временно закрыт для движения судов из-за аварии сухогруза", — передаёт телеканал.
Как уточнили в Службе береговой охраны Турции, буксиры KURTARMA−7 и KURTARMA−8 и быстроходное спасательное судно KEGM−8 были немедленно направлены к месту инцидента. По некоторым данным, движение судов было приостановлено из-за поломки двигателя у следующего в Россию сухогруза. Предварительно, речь идёт о 109-метровом судне Annita, который направлялся из турецкого порта Тузла в российский Кавказ.
Напомним, что в прошлый раз судоходство в проливе Босфор было приостановлено из-за
неисправности 109-метрового сухогруза, следующего в Россию под флагом Панамы. А до этого движение по Босфорскому проливу было перекрыто из-за поломки 107-метрового сухогруза Briza, следующего на Украину.
Unsplash