Старт продаж iPhone 14 Plus показал низкий спрос на новинку от Apple

Первая неделя продаж iPhone 14 Plus показала неожиданно низкий спрос на новинку американской корпорации Apple. Об этом со ссылкой на источники сообщает тайваньская деловая газета DigiTimes.

При этом издание не приводит точных цифр, однако утверждает, что продажи iPhone 14 Plus являются "омрачительными" и "вялыми" на фоне результатов моделей Pro. В случае сохранения плохой динамики компания Apple сократит во второй половине октября число заказов на детали для производства как iPhone 14 Plus, так и базовой модели, пишет СМИ.

При таком сценарии поставки iPhone 14 и 14 Plus в 2022 году могут оказаться хуже результатов iPhone 13 в 2021-м. Согласно информации издания, корпорация Apple изначально планировала выпустить до конца нынешнего года примерно 90 миллионов новых iPhone. Однако из-за сокращения производства неудачных моделей этот показатель может снизиться до 80 миллионов.

Релиз iPhone 14 Plus состоялся 7 октября, спустя несколько недель после старта продаж базовой модели. От обычного iPhone 14 новинка отличается увеличенным экраном.