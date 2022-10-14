Российские турбины будут работать на нитках "Турецкого потока"
Миллер: На новых нитках "Турецкого потока" будут турбины российского производства
Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что турбины производства России будут использоваться на новых нитках "Турецкого потока". В эфире Первого канала он отметил, что пока не готов сказать, сколько будет ниток, поскольку поначалу следует определиться с объёмом.
"Но в любом случае это новые газотранспортные мощности через Чёрное море, в коридоре "Турецкого потока", с созданием торгового хаба на границе Турции и границе Европейского союза. <…> Что касается турбин, конечно же, это будут турбины российского производства", — сказал глава "Газпрома".
Миллер добавил, что российская компания "достаточно быстро строит" морские газопроводы, и напомнил, что на завершающей стадии "Северный поток – 2" достраивался без технологического и технического участия партнёров из-за рубежа.
Ранее президент России Владимир Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану построить ещё один газопровод и создать на территории Турции газовый хаб. Российский лидер подчеркнул, что создание хаба позволило бы "регулировать на нормальном рыночном уровне без всякой политической окраски" цены на газ, которые сегодня "заоблачные".