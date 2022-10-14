Победа на последних секундах: "Манчестер Юнайтед" переиграл "Омонию" в матче Лиги Европы

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" дома обыграл кипрскую "Омонию" в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча на стадионе "Олд Траффорд" завершилась со счётом 1:0.

Весь матч команды не могли отметиться голами, и лишь в добавленное ко второму тайму время полузащитник "красных дьяволов" Скотт Мактоминей отправил мяч в сетку ворот "Омонии", принеся победу своей команде.

После четырёх матчей "Манчестер Юнайтед", набравший девять очков, занимает второе место в группе Е. "Омония" располагается на последней строчке, не набрав ни балла. На первом месте в группе с 12 очками идёт испанский "Реал Сосьедад". Третий — "Шериф", у которого три очка.

В матче пятого тура Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" встретится с "Шерифом". Этот матч состоится 27 октября. В этот же день "Омония" сыграет с "Реал Сосьедадом".