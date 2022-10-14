Новак разъяснил главе ЕК, что ей сделать со счетами за свет и газ
Новак предложил главе ЕК отправить противникам России возросшие счета за свет и газ
Вице-премьер Александр Новак заявил, что главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен необходимо разослать возросшие в цене счета граждан за газ и электричество тем политикам, которые выступают против российских энергоресурсов. Такую инициативу он озвучил в интервью Наиле Аскер-заде в эфире на телеканале "Россия-1".
Новак пояснил, что имеет в виду тех политиков, которые принимали решение о переходе на спотовые цены за газ, об отказе от долгосрочных контрактов с компаниями из России, об отказе от газа и энергетических ресурсов РФ. По словам политика, глава ЕК должна сохранить все счета, чтобы затем напоминать себе, кто принимал все эти решения.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что цена на нефть в мире в следующем году может составить $100 за баррель или чуть меньше. Также политик признался, что впервые находится в ситуации, когда из-за периода неопределённости стало трудно прогнозировать цены. Вместе с тем Новак отметил, что в рамках ОПЕК+ Россия старается обеспечить балансировку спроса и предложения.
ТАСС / Михаил Терещенко