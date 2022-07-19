Кто такие "Отважные" в Армии России и что они делают на Украине Группировка "О" Российской армии работает на Украине с начала СВО. Они долгое время держались в тени, но именно "Отважные" сыграли решающую роль в ряде эпизодов спецоперации России. 81481 81481 Коллаж © LIFE. Фото © YouTube / rusvesna. su1945

"Отважные" на Украине: кто это и откуда они?

Недавно ряд источников сообщал об успешной операции группировки "О" ("Отважные") Вооружённых сил РФ. Спецназовцам удалось уничтожить крупную диверсионную группу ВСУ и вскрыть несколько схронов с оружием НАТО в районе Волчеяровки и Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Часть диверсантов уничтожена, часть удалось взять в плен. Среди трофеев — ПТРК Javelin, шведские гранатомёты AT4, различное стрелковое оружие и боеприпасы к нему.

Можно сказать, что с апреля спецоперация проходит под знаком трёх букв: Z, V и O. Про Z и V подробно рассказывалось ещё в феврале, однако третья литера начала появляться в информационном пространстве уже в апреле. Именно тогда группировка "O" вышла на оперативный простор. На самом деле "Отважные" задействованы в СВО с самого начала: именно они воевали на Сумском направлении и на других фронтах, но до поры оставались в тени.

Фото © Первый русский царьград

По некоторым данным, в группировку "О" входят бойцы Центрального военного округа (ЦВО), которых после освобождения Мариуполя и перегруппировки Российской армии перебросили на северное направление. "Отважные" выполнили одну из самых сложных задач: блокировали фронт на Харьковском направлении, не позволяя противнику подогнать резервы на помощь донбасской группировке ВСУ.

По данным собеседников Лайфа в зоне СВО, "Отважные" отвечают за ключевые моменты операций, за развязку каждой из них. Когда группировка противника фактически загнана в угол, но ещё продолжает сопротивляться и нужно её подавить, в ход идёт спецназ. В июне сообщалось, что разведдозоры "Отважных" обеспечивают наступление союзных войск РФ и ДНР к Славянску. Тогда же, по словам военкоров, в числе трофеев, захваченных "Отважными", оказался комплект связи Starlink для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Сеть. Не лишённые чувства юмора бойцы поблагодарили Илона Маска за столь щедрый "подарок".

Российский спецназ на Украине

Поскольку "Отважные" (как и их коллеги из Z и V) находятся в самой гуще событий, им приходится использовать самое передовое оружие. Воздушная кавалерия группировки "О", состоящая из ударных вертолётов "Ночной охотник" Ми-28Н и "Аллигатор" Ка-52 обеспечивает поддержку с воздуха пехоте и артиллерии. Эти вертолёты оснащены приборами ночного видения и тепловизорами, что позволяет экипажу наносить удары по ВСУ не только ночью, но и в сильный туман. Но "Отважные" — это не просто соединение, это полноценная армия со своей техникой, спецназом и даже ремонтными базами, на которых после выполнения боевых задач обслуживается военная техника.

Ремонт боевой техники на базе "О" на Украине. Видео © Телеграм-канал "Операция Z: военкоры Русской весны"

В середине мая "Отважные" одними из первых получили важное обновление: на фронте впервые были замечены российские БМПТ "Терминатор". До испытания машины в боевых условиях "Терминатор" активно применяли на учениях в подразделениях Центрального военного округа. Ещё в прошлом году командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин (представленный к званию героя за выполнение боевых задач на Украине вместе с главкомом ВКС Суровикиным) заметил, что равных по огневой мощности этой машине нет.

Мы всесторонне изучили все характеристики этих боевых машин, и однозначно я могу сказать после апробации, после исследовательского учения, которое мы провели в июне текущего года (2021-го. — Прим. Лайфа), боевая машина поддержки танков очень эффективная Александр Лапин Генерал-полковник, командующий войсками ЦВО

Однако тяжёлая техника — это не всё, чем стали известны "Отважные" за время спецоперации на Украине. Значительную часть боевой работы занимает поиск и захват украинских военных, имеющих непосредственный доступ к секретным документам ВСУ, планам командования и другим важным сведениям. Группировка "О" считается одним из неформальных лидеров по количеству особо ценных пленных из таких подразделений, как 79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ. С начала СВО при поддержке "Отважных" удалось взять в плен 274 человека, включая несколько десятков офицеров.

Также группировке "О" принадлежит нововведение — тактика "огневых клиньев", когда отступающие украинские войска окружают с фланга и уничтожают остатки бронетехники. Особенно эффективной эта тактика оказалась при зачистке Лисичанска и Северодонецка, когда отступающие части ВСУ рассекались надвое внезапным ударом, который для большей эффективности наносили на рассвете, когда противник собирался бежать. Пригодились эти приёмы и при наступлении на Северск: в ходе освобождения территорий близ Краматорска и Славянска "Отважным" удалось уничтожить большое количество украинских военнослужащих, готовившихся устроить засады.

Карта боевых действий на Украине на сегодня: "Отважные" на Донбассе

5 июля Минобороны РФ опубликовало кадры награждения военнослужащих группировки "Отважные". Награды вручал генерал-полковник Александр Лапин, под чьим командованием "Отважные" отличились в ряде ключевых операций.

В начале июля "Отважные" в ходе ожесточённых боёв овладели Белогоровкой. Там была поставлена точка в операции по освобождению ЛНР, а многие офицеры "Отважных" получили награды.

Генерал-полковник Александр Лапин вручает награды "Отважным" на фронте. Фото © Телеграм-канал Минобороны России

Большую роль группировка "О" сыграла при штурме и зачистке Северодонецка. Также легендарная группировка освобождала Херсон и защищает границы города и области от ВСУ в данный момент.

4 июля Минобороны РФ показало видео освобождённого Лисичанска с высоты птичьего полёта. По состоянию на конец июня 2022 года этот город был последним крупным населённым пунктом Луганской области, не занятым войсками РФ и ЛНР. Благодаря действиям "Отважных" и других группировок ВС РФ Лисичанск получил минимум разрушений при зачистке от ВСУ.

По словам военных экспертов, в ходе наступления России на Украине отрабатываются основные тактические приёмы и изобретаются новые. Значительную роль в этом играют "Отважные". Как отмечают специалисты, "Операция Z" идёт по плану, хотя для российского спецназа здесь ещё много работы. Нужно в первую очередь освободить Донбасс и защитить уже занятые области от вражеских обстрелов.

Главная задача, которая стоит сейчас перед нашей армией, — освобождение Донбасса, взятие Славянска, Краматорска, Северска, Авдеевки, Марьинки. Важно прекратить обстрелы этих городов со стороны ВСУ. А дальше уже будем продвигаться на юг Константин Сивков Военный эксперт

В данный момент бойцы группировки "О" ВС РФ ведут активные бои и продвигаются к Северску. Также сообщается об уничтожении спецназом РФ опорных пунктов и позиций украинских войск в районе Славянска и Краматорска, которые Российской армии предстоит окружить в ближайшие несколько недель. Группировка "О", по сведениям ряда собеседников Лайфа в зоне СВО, продолжит выполнять роль "позвоночника армии", однако к сугубо военным задачам подразделения добавляются и антитеррористические, локальные операции, связанные с разведкой и контрразведкой.

В какой операции "Отважные" примут участие в ближайшем будущем? 0 Блокирование Славянска Штурм Киева Освобождение Харькова

Авторы Евгений Жуков