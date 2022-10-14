В США продали джинсы Levi's XIX века с расистским слоганом на лейбле

Джинсы бренда Levi's, сохранившиеся с XIX века, продали за 76 тысяч долларов на аукционе Durango Vintage Festivus. Торги состоялись в американском штате Нью-Мексико, сообщает The New York Post.

Джинсы приобрёл 23-летний коллекционер винтажной одежды Кайл Хуперт из Сан-Диего. В дальнейшем он надеется перепродать брюки другому коллекционеру в несколько раз дороже. Джинсы были найдены в одной из заброшенных шахт золотодобытчиков несколько лет назад и считаются одними из самых старых в мире.





Один из отличительных признаков антикварной вещи — лейбл на джинсах с расистским пояснением. На кармане с внутренней стороны джинсов напечатано: "Единственные, сделанные белыми работниками". Предполагается, что это сообщение связано с дискриминацией выходцев из Китая, имевшей место в США в конце XIX века: в 1882 году в стране был принят Акт об изгнании китайцев, запретивший работникам из Поднебесной в течение 10 лет въезжать в Штаты.

Джинсы Levi's XIX века с расистским слоганом на лейбле. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / goldenstatevtg

Джинсы находятся в хорошем состоянии, но закапаны воском — вероятно, от свечей, который использовались в шахте при поиске золота.