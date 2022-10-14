Бизнесмен из США арестован в Москве по делу о мошенничестве

Тверской суд Москвы отправил до 6 ноября в СИЗО владельца компании LD Cool7 гражданина США Дэвида Носиковски в рамках уголовного дела о многомиллионном мошенничестве. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.

"Постановлением Тверского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Носиковски Дэвида в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), на срок 26 суток, то есть до 6 ноября 2022 года", — сказал представитель пресс-службы.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Также в деле есть неустановленные фигуранты, ущерб от преступления которых составляет десятки миллионов рублей. Дело находится в производстве ГСУ ГУ МВД России по Москве.