"ВКонтакте" оградит пользователей от нежелательного внимания

Социальная сеть "ВКонтакте" представила специальный набор настроек "Личное пространство", который позволит временно оградить себя от нежелательных собеседников и лишнего внимания. Информация следует из сообщения компании.

"Функция призвана помогать в защите личного пространства, противодействии буллингу, формировании комфортной и дружелюбной среды. Режим "Личное пространство" можно включить и отключить самостоятельно в настройках приватности — одной кнопкой", — рассказали разработчики.

Режим отключается автоматически спустя неделю после активации. При необходимости его можно включить снова. При активации "Личного пространства" связаться с пользователем смогут только друзья или друзья друзей. В частности, среди новшеств и возможность встретить в ленте новостей специальные тематические материалы, и рекомендации для улучшения ментального здоровья.