"ВКонтакте" оградит пользователей от нежелательного внимания
"ВКонтакте" запустила новый режим "Личное пространство" для защиты от излишнего внимания
Социальная сеть "ВКонтакте" представила специальный набор настроек "Личное пространство", который позволит временно оградить себя от нежелательных собеседников и лишнего внимания. Информация следует из сообщения компании.
"Функция призвана помогать в защите личного пространства, противодействии буллингу, формировании комфортной и дружелюбной среды. Режим "Личное пространство" можно включить и отключить самостоятельно в настройках приватности — одной кнопкой", — рассказали разработчики.
Режим отключается автоматически спустя неделю после активации. При необходимости его можно включить снова. При активации "Личного пространства" связаться с пользователем смогут только друзья или друзья друзей. В частности, среди новшеств и возможность встретить в ленте новостей специальные тематические материалы, и рекомендации для улучшения ментального здоровья.
Ранее Лайф рассказывал, что VK запускает новое бизнес-направление VK Records, которое будет заниматься созданием и управлением собственными музыкальными лейблами. В компании заявили, что VK Records планирует искать талантливых людей в соцсети "ВКонтакте" и подписывать уже действующих артистов.
ТАСС / Артём Геодакян