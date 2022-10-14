Учителям могут предоставить отсрочку от частичной мобилизации

Минпросвещения РФ предлагает предоставить учителям отсрочку от частичной мобилизации. Об этом рассказал замминистра просвещения России Андрей Корнеев, добавив, что вопрос будет обсуждаться с Минобороны.

"Министерство просвещения выступает за, предлагает предоставить соответствующую отсрочку педагогическим работникам, учитывая специфику, необходимость работы в школах, в образовательных организациях, поэтому будем обсуждать с коллегами из оборонного ведомства, чтобы как-то найти какие-то компромиссы", — сказал он.