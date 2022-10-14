Учителям могут предоставить отсрочку от частичной мобилизации
Минпросвещения выступило за отсрочку от частичной мобилизации для учителей
Минпросвещения РФ предлагает предоставить учителям отсрочку от частичной мобилизации. Об этом рассказал замминистра просвещения России Андрей Корнеев, добавив, что вопрос будет обсуждаться с Минобороны.
"Министерство просвещения выступает за, предлагает предоставить соответствующую отсрочку педагогическим работникам, учитывая специфику, необходимость работы в школах, в образовательных организациях, поэтому будем обсуждать с коллегами из оборонного ведомства, чтобы как-то найти какие-то компромиссы", — сказал он.
Как сообщалось, Минюст РФ заявил, что адвокаты подлежат призыву на общих основаниях в рамках частичной мобилизации, отсрочка им не полагается. В ведомстве отметили, что статус адвоката после ухода на военную службу приостанавливается. Нужно лишь подать заявление в совет адвокатской палаты региона РФ.
ТАСС / Максим Кимерлинг